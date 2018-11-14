"Укртрансбезопасность" открыла данные о лицензиях маршрутчиков, - Opendata

Иллюстративное фото (УНИАН)

Номер транспорта можно ввести вручную и проверить его лицензию в Opendatabot

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") открыла данные о лицензиях транспортных средств на перевозку пассажиров и грузов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу открытых данных Opendata.

Отмечается, что номер транспорта можно ввести вручную и проверить его лицензию в Opendatabot.

"Укртрансбезопасность" открыла данные о лицензиях транспортных средств на перевозку пассажиров и грузов. Теперь вы можете сфотографировать номер транспорта или ввести вручную и проверить его лицензию в Opendatabot", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что проверить можно все виды транспорта, которые осуществляют пассажирские и грузовые перевозки, как регулярные, так и не регулярные. То есть, это такси, маршрутки, автобусы, грузовики.

Указано, что для этого нужно добавить Opendatabot в Telegram или Viber, сфотографировать маршрутку и отправить или ввести номер авто вручную. После этого бот выдаст информацию о лицензии транспортного средства. По данным Opendata, сегодня 89 714 маршруток в Украине имеют лицензии на перевозку пассажиров. Из них самые популярные марки БАЗ, Богдан и ПАЗ.

Сообщается, что наибольшее количество лицензий на перевозку автомобилей имеют компании "Севертранс", "Киевпастранс" и "Транс-сервис-1".

Напомним, в начале ноября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что повторно обратился к Кабинету министров Украины с требованием уволить руководителя "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка. Так, в конце октября против Ноняка было начато расследование по факту использования карты с "российским" Крымом.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой заявил, что для служащих "Укртрансбезопасности" должна быть предусмотрена уголовная ответственность за предоставление лицензий "горе-перевозчикам".