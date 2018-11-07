Омелян просит Кабмин отправить в отставку главу "Укртрансбезопасности"

Фото: Михаил Ноняк (facebook.com-KSMaritimeAcademy)

Митингующие под Министерством инфраструктуры требовали отставки Михаила Нонянка

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что сегодня, 7 ноября, повторно обратился к Кабинету министров Украины с требованием уволить руководителя "Укртраснбезопасности" Михаила Ноняка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, с требованием уволить Ноняка под стены Мининфраструктуры пришли участники организации "АвтоЕвроСила". Омелян отметил, что понимает возмущение протестующих и разделяет их требования, поскольку уже ранее обращался с требованием уволить Ноняка.

"Я хорошо знаю ситуацию, которая сложилась в "Укртрансбезопасности". Ситуация с видачей разрешений на осуществление грузовых перевозок является критической, не в последнюю очередь из-за того, что их продают вместо того, чтобы выдавать перевозчикам", - сказал Омелян.

Фото: митинг возле МИУ (mtu.gov.ua)

Также он отметил, что на рынке автобусных перевозок - беспорядок, поскольку "происходит вымогательство с перевозчиков". Также министру известны факты неоднократных злоупотреблений со стороны работников "Укртрансбезопасности" при габаритно-весовом контроле грузовых автомобилей.

"Обо всех этих фактах я сообщал в правоохранительные органы, а также обращался к Кабмину с просьбой об увольнении с должности руководителя "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка, но она не была поддержана", - сказал Омелян.

Он уточнил, что именно Кабмин может увольнять Ноняка, и министр может лишь вносить соответствующее представление. Также Омелян призвал активистов сообщать в полицию о злоупотреблениях со стороны работников "Укртрансбезпеки" и руководителя.

Напомним, еще в мае 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что инициировал увольнение руководителя "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка. Ранее, 11 апреля, Кабмин отстранил Ноняка от должности и назначил служебное расследование. На сегодня его восстановили в должности.