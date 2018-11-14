"Укртрансбезпека" відкрила дані про ліцензії маршрутників, - Opendata

Ілюстративне фото (УНІАН)

Номер транспорту можна ввести вручну та перевірити його ліцензію у Opendatabot

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") відкрила дані про ліцензії транспортних засобів на перевезення пасажирів та вантажів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на платформу відкритих даних Opendata.

Зазначається, що номер транспорту можна ввести вручну та перевірити його ліцензію у Opendatabot.

"Укртрансбезпека" відкрила дані про ліцензії транспортних засобів на перевезення пасажирів та вантажів. Тепер ви можете сфотографувати номер транспорту або ввести вручну та перевірити його ліцензію в Opendatabot", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що перевірити можна всі види транспорту, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, як регулярні, так і не регулярні. Тобто, це таксі, маршрутки, автобуси, вантажівки.

Вказано, що для цього потрібно додати Opendatabot до Telegram або Viber, сфотографувати маршрутку та надіслати або ввести номер авто вручну. Після цього бот видасть інформацію про ліцензії транспортного засобу. За даними Opendata, на сьогодні 89714 маршруток в Україні мають ліцензії на перевезення пасажирів. З них найпопулярніші марки БАЗ, Богдан та ПАЗ.

Повідомляється, що найбільшу кількість ліцензій на перевезення автомобілів мають компанії "Північтранс", "Київпастранс" та "Транс-сервіс-1".

Нагадаємо, на початку листопада міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що повторно звернувся до Кабінету міністрів України з вимогою звільнити керівника "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка. Так, у кінці жовтня проти Ноняка було розпочато розслідування за використання карти з "російським" Кримом.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що для службовців "Укртрансбезпеки" повинна бути передбачена кримінальна відповідальність за надання ліцензій "горе-перевізникам".