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Укртелеком временно не работает в Черниговской, Сумской и Херсонской областях

Автор: Катерина Гончарова

Телекоммуникационная компания "Укртелеком" временно прекратила предоставлять услуги абонентам в Черниговской и Сумской областях из-за того, что произошли повреждения инфраструктуры во время вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой официальную страницу компании в Facebook.

В то же время в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в компании "Укртелеком" сообщили, что также недоступна связь в Херсонской области.

В компании заявили, что сотрудники компании делают все возможное для оперативного устранения повреждений.

"Ночью произошло аварийное отключение магистрального узла связи в Днепропетровской области. Аварийная бригада в сопровождении бойцов ВСУ за полтора часа возобновила работу узла", - говорится в сообщении.

В то же время в компании отметили, что критическая инфраструктура и национальная транспортная сеть "Укртелекома" работают.

Кроме того, компания расширила емкость внешних каналов, что позволило увеличить скорость подключения частных абонентов в ряде областей Украины, где скорость подключения была ограничена в пользу сервисов ВСУ, государственных и социальных объектов.

При этом количество региональных узлов связи, которые на данный момент работают, осталась на уровне 70%.

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УкртелекомВторжение России в Украину