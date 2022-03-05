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Укртелеком тимчасово не працює в Чернігівській, Сумській та Херсонській областях

Автор: Катерина Гончарова

Телекомунікаційна компанія "Укртелеком" тимчасово припинила надавати послуги абонентам у Чернігівській та Сумській областях через те, що сталися пошкодження інфраструктури під час вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням офіційну сторінку компанії у Facebook.

Водночас у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії "Укртелеком" повідомили, що також недоступний зв'язок у Херсонській області.

В компанії заявили, що співробітники компанії роблять усе можливе для оперативного усунення пошкоджень.

"Вночі відбулося аварійне відключення магістрального вузла зв'язку в Дніпропетровській області. Аварійна бригада у супроводі бійців ЗСУ за півтори години відновила роботу вузла", - йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії наголосили, що критична інфраструктура та національна транспортна мережа "Укртелекому" працюють.

Крім того, компанія розширила ємність зовнішніх каналів, що дало змогу збільшити швидкість підключення приватних абонентів у низці областей України, де швидкість підключення була обмежена на користь сервісів ЗСУ, державних та соціальних об'єктів.

При цьому кількість регіональних вузлів зв'язку, що наразі працюють, залишилася на рівні 70%.

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УкртелекомВторгнення Росії до України