Укртелеком восстановил интернет в Херсоне и области

Сообщается, что интернет работает во всех областях, кроме Черниговской и Луганской областей.

Утром Укртелеком возобновил предоставление услуг в Запорожской области: сейчас там работает уже 70% районных узлов связи. Вечером специалисты восстановили интернет-доступ в Донецкой области. Сейчас в области работает 65% районных узлов, остальные пока недоступны из-за локальных повреждений сети.

Также специалисты продолжают восстановление интернета в Донецкой области, где не удалось закончить ремонтные работы в воскресенье.

Компании Укртелеком удалось восстановить связь в оккупированном Херсоне и области. Пользователи могут снова пользоваться интернетом.



