Укртелеком відновив інтернет у Херсоні та області

Компанія Укртелеком відновила надання послуг інтернету у Херсоні та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв’язку.
Повідомляється, що інтернет працює у всіх областях, окрім Чернігівської та Луганської областей.
Зранку Укртелеком відновив надання послуг у Запорізькій області: зараз там працює вже 70% районних вузлів зв’язку. Увечері фахівці відновили інтернет-доступ на Донеччині. Зараз в області працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі.
Також фахівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де не вдалося закінчити ремонтні роботи у неділю.
Компанії Укртелеком вдалося відновити зв'язок в окупованому Херсоні та області. Користувачі можуть знову користуватися інтернетом.
Раніше ми повідомляли, що всі українські абоненти мобільного зв'язку зможуть підключитися до інтернету: як це працює.
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