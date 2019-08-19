Укртелеком продадут с аукциона за долги перед Ощадбанком

Арестованные исполнительной службой 93% акций "Укртелекома" должны быть проданы для погашения 1,8 млрд грн долга владельца компании - ООО "ЕСУ" - перед АО "Ощадбанк". Об этом сообщает пресс-служба государственного банка.

Как отмечается в сообщении, исполнительная служба наложила арест на почти 93% акций "Укртелекома" за долги ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций "Укртелекома") перед Ощадбанком после двух лет судебных споров.

По данным Ощадбанка, ООО "ЕСУ" не осуществило погашение облигаций и не уплатило начисленный купонный доход.

Как сообщало РБК-Украина, государственный "Ощадбанк" выиграл у "Укртелекома" спор относительно договора купли-продажи облигаций на 1,5 млрд грн. Верховный суд принял новое решение, которым полностью отказал "Укртелекома" в удовлетворении его исковых требований к Ощадбанку о расторжении договора купли-продажи облигаций.

По данным Ощадбанка, 15.09.2015 между "Укртелекомом" и Ощадбанком был заключен договор, согласно которому банк обязался передать в собственность "Укртелекома", а последний обязался не позднее 15.03.2017 принять и оплатить облигации ООО "ЕСУ" (владелец контрольного пакета акций "Укртелекома") серии С по цене 1 млрд грн плюс накопленный купонный доход по облигациям. В августе 2017 года "Укртелеком" подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными.