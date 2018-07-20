Укртелеком проиграл Ощадбанку дело о возврате 1,1 млрд гривен

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу "Ощадбанка" и отменил решение хозяйственного суда Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между банком и "Укртелекомом", на сумму более 1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Верховный Суд постановлением от 17 июля 2018 года частично удовлетворил кассационную жалобу "Ощадбанка" и отменил решение хозяйственного суда Киева от 27 ноября 2017 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 10 апреля 2018 года о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между банком и "Укртелекомом", на сумму более 1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Таким образом, "Ощадбанк" получил право на принудительное взыскание с "Укртелекома" задолженности по договору купли-продажи облигаций на сумму 1,1 млрд гривен. Соответствующий иск банка находится на рассмотрении хозяйственного суда Киева.

Отметим, что 15 сентября 2015 года между "Укртелекомом" и "Ощадбанком" был заключен договор, согласно которому банк обязался передать в собственность "Укртелекома", а последний обязался не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации ООО "ЕСУ", который является владельцем контрольного пакета акций "Укртелекома", серии С в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд гривен плюс накопленный купонный доход по облигациям на дату продажи.

При этом в августе 2017 года, во избежание выполнения обязательств по договору путем уплаты банку больше 1 млрд гривен, "Укртелеком" подал исковое заявление в хозяйственный суд города Киева о расторжении договора и признания обязательств по договору прекращенными.

Напомним, в апреле "Ощадбанк" начал конфискацию в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, находившихся на счетах экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.