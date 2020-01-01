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"Укртелеком" повысил тарифы

Новости » Экономика     01.01.2020 - 09:52
"Укртелеком" повысил тарифы
Фото: Укртелеком (ukrtelecom.ua)

Тарифы на услуги монополиста выросли на 10%

Решение Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, от 18 сентября 2018 года № 488 обнародовано в газете "Урядовий курье" и вступает в силу с 1 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте НКРСИ.

Согласно сообщению, с 1 января 2020 года установлены новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения вырастет на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен.

Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон вырастет на 10% - с 59,59 грн до 65,55 грн.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги, которыми были повышены тарифы на услуги "Укртелекома".

Как сообщало РБК-Украина, тарифы АО "Укрпошта" на почтовые отправления по Украине с 1 января 2020 года вырастут на 10-12,5%.

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