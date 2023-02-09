"Укртатнафта" терміново перерахувала в держбюджет несплачені податки, - СБУ
Після викриття СБУ "Укртатнафта" терміново перерахувала в бюджет понад 500 млн гривень податків, несплачених колишнім менеджментом компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.
Заборгованість компанії перед державою лише за цим епізодом становить більш ніж 605 млн гривень.
"Завдяки розслідуванню СБУ і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" держбюджет України поповнився на 531 млн гривень. Відповідна сума була перерахована нинішніми керівниками ПАТ "Укртатнафта", які отримали відповідне інформування від правоохоронців", - йдеться у повідомленні.
Як свідчать матеріали розслідування, попередній менеджмент цієї компанії продавав пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. І це при тому, що суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів.
Для відшкодування заподіяних Україні збитків правоохоронці відповідним чином поінформували нинішній менеджмент компанії. Після цього представники ПАТ "Укртатнафта" терміново перерахували до бюджету 531 млн гривень кількома платежами.
"Наразі вирішується питання щодо використання відшкодованих коштів для забезпечення потреб Збройних сил України", - наголошує СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що головному бухгалтеру "Укртатнафти" оголосили підозру у справі про махінації та привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти". Служба безпеки та Бюро економічної безпеки зазначають, що слідство триває. Зафіксовано 10 епізодів злочинної діяльності.
Нещодавно у рамках справи про махінації в "Укрнафті" та "Укртатнафті" СБУ провела обшуки в олігарха Ігоря Коломойського. Пізніше СБУ оголосила підозру топ-менеджменту "Укртатнафта" у справі про привласнення 40 млрд гривень.
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