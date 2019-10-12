"Укрспортобеспечения" закупило незарегистрированные препараты на 8 млн гривен

Иллюстративное фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

Чиновники без реальной потребности закупили средства, не зарегистрированные в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила на миллионных злоупотреблениях троих руководителей государственного учреждения "Управление сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в течение 2017-2018 годов начальник, первый заместитель и заместитель начальника "Управление сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение" вступили в сговор с государственным тренером - главным врачом национальных сборных команд Украины и Министерства молодежи и спорта.

Чиновники без реальной потребности закупили перечень средств и изделий, не относящихся к лекарственным средствам, не имеющим медицинского назначения и не зарегистрированых в Украине. Сумма нанесенного государственному бюджету от этой аферы ущерба составляет более 8 млн гривен.

"Эта сделка поставила под угрозу функционирование национальных штатных команд в связи с отсутствием допинг контроля этой продукции", - отмечают в СБУ.

Сейчас всему руководящему составу Управления "Укрспортобеспечения" объявлено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Проверяется причастность других должностных лиц государственного предприятия к растрате бюджетных средств. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что СБУ подозревает заместителя мэра Днепра и коммерсанта из оккупированного Донецка в присвоении 17 млн грн из госбюджета.

РБК-Украина писало, что СБУ задержало женщину и ее сообщника, которые незаконным путем присвоили три объекта недвижимости в Днепре на общую сумму свыше 23 миллионов гривен.