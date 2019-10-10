СБУ подозревает заммэра Днепра в перечислении 17 млн грн коммерсанту из Донецка

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Заместителю мера сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает заместителя городского головы Днепра и коммерсанта из оккупированного Донецка в присвоили 17 млн грн из госбюджета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ установила, что в 2018 г чиновник заключил договора с директором частного предприятия, который зарегистрирован и фактически проживает в Донецке. При этом работы по договору коммерсант "фактически не выполнил".

При этом из Госказначейства на счета предприятия бизнесмена были переведены почти 17 млн грн.

"Бюджетные средства, перечисленные на счета субъекта хозяйственной деятельности, выведены в теневой сектор экономики и присвоены фигурантами дела с участием подконтрольных предприятий, имеющих признаки фиктивности", - говорится в сообщении.

Заместителю мэра и двум руководителям структурных подразделений мэрии объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) УК.

Напомним, СБУ задержала руководителя таможенного поста в Черниговской области в подозрении в сделке, из-за которой госбюджет ежемесячно терял более миллиона гривен.

Также РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила руководство "Днепровского метрополитена" на закупках непригодного оборудования, из-за чего появилась угроза жизни пассажиров.