ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Укрспортзабезпечення" закупило незареєстровані препарати на 8 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    12.10.2019 - 06:10
"Укрспортзабезпечення" закупило незареєстровані препарати на 8 млн гривень
Ілюстративне фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

Посадовці без реальної потреби закупили засоби, не зареєстровані в Україні

Служба безпеки України викрила на мільйонних зловживаннях трьох керівників державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що протягом 2017-2018 років начальник, перший заступник та заступник начальника "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" вступили у змову з державним тренером - головним лікарем національних збірних команд України Міністерства молоді та спорту.

Посадовці без реальної потреби закупили перелік засобів та виробів, що не відносяться до лікарських засобів, не мають медичного призначення та не зареєстровані в Україні. Сума завданих державному бюджету від цієї афери збитків становить понад 8 млн гривень.

"Ця оборудка поставила під загрозу функціонування національних штатних команд у зв'язку із відсутністю допінг контролю цієї продукції", - відзначають в СБУ.

Наразі всьому керівному складу Управління "Укрспортзабезпечення" оголошено про підозри у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Перевіряється причетність інших посадовців державного підприємства до розтрати бюджетних коштів. Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що СБУ підозрює заступника міського голови Дніпра та комерсанта з окупованого Донецька у присвоєнні 17 млн грн з держбюджету.

РБК-Україна писало, що СБУ затримало жінку і її спільника, які незаконним шляхом привласнили три об'єкта нерухомості в Дніпрі на загальну суму понад 23 мільйони гривень.

СБУ викрила контрабанду брендового одягу на 100 млн грн Зеленський призначив уповноваженого з контролю за СБУ
Новини України Служба безпеки УкраїниАфера
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся