"Укрспортобеспечение" закупало сомнительные препараты для национальных сборных

Чиновники Управления сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение" закупали сомнительные препараты для национальных сборных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что должностные лица госучреждения "Укрспортобеспечение", которое находится в сфере управления Минспорта, закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 млн гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины задокументировано, что закупленная продукции не относится к лекарственным средствам. К тому же часть препаратов не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 млн гривен и поставлено под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг-контроля продукции.

Главному врачу Министерства молодежи и спорта Украины объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее Министерство молодежи и спорта Украины подписало соглашение о сотрудничестве между Национальным антидопинговым центром Украины и Антидопинговым агентством Польши.