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Минспорта усилило борьбу с допингом

Новости » Спорт    14.11.2018 - 19:35
Минспорта усилило борьбу с допингом
Фото: подписание соглашения (dsmsu.gov.ua)

Украина подписала соглашение с антидопинговым центром Польши

Министерство молодежи и спорта Украины в среду, 14 ноября, подписало соглашение о сотрудничестве между Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦ) и Антидопинговым агентством Польши (ПолАДА). об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как заявил во время подписания документа министр спорта Игорь Жданов, соглашение усилит позиции Украины в борьбе с допингом. Отмечается, что целью документа об сотрудничает является налаживание взаимоотношений между странами в совместных действиях по предотвращению использования допинга в спорте, в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом 2015 и международными стандартами.

"Наша задача - усиливать и распространять антидопинговую деятельность, а также предоставить Украине лучшие практики, Польша. Кроме того, сделает все возможное, чтобы Украина наилучшим образом принимала участие в международных соревнованиях", - сказал директор ПолАДА Михал Ринковски.

Напомним, недавно украинскую легкоатлетку Алину Цвилий временно отстранили от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Допинг-проба 24-летней украинки, которая датируется 4 сентября 2018 года, оказалась положительной. В ней обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

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