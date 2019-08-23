"Укрспортзабезпечення" закуповувало сумнівні препарати для національних збірних

Чиновники Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" закуповували сумнівні препарати для національних збірних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що посадові особи держустанови "Укрспортзабезпечення", яке знаходиться у сфері управління Мінспорту, закупили у приватного підприємства лікарські засоби та медпрепарати на суму понад 8 млн гривень.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України задокументовано, що закуплена продукції не відноситься до лікарських засобів. До того ж частина препаратів не пройшла відповідний контроль у Національному антидопінговому центрі.

Через дії службових осіб державному бюджету України завдано збитків на більш ніж 8 млн гривень і поставлено під загрозу виступу на міжнародних змаганнях національних команд у зв'язку з відсутністю допінг-контролю продукції.

Головному лікареві Міністерства молоді та спорту України оголошено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше Міністерство молоді і спорту України підписало угоду про співпрацю між Національним антидопінговим центром України і Антидопінговим агентством Польщі.