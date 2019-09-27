"Укрспецэкспорт" вернули в состав "Укроборонпрома"

Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус подписал указ о возвращении предприятия "Укрспецэкспорт" под контроль концерна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

По мнению руководства "Укроборонпрома", предыдущая редакция устава предприятия "Укрспецэкспорт" угрожала целостности системы управления концерном, а потому должна была быть изменена.

"Изменения в устав Государственной компании "Укрспецэкспорт", внесенные 19 августа 2019 предыдущим руководством Концерна, наделялась неприсущими ей полномочиями. Также существенно уменьшались рычаги влияния самого Концерна на деятельность "Укрспецэкспорта", - сообщили в концерне, ссылаясь на вывод юридической экспертизы учредительных документов.

Как отмечается, создатели нового устава хотели сосредоточить контроль над "Укрспецэкспортом" в руках одного человека - руководителя предприятия.

Стоит подчеркнуть, что "Укрспецэкспорт" является крупнейшим экспортером оружия и военной техники в стране.

Напомним, в августе экс-руководитель "Укроборнпрома" Павел Букин своим приказом утвердил новую редакцию устава "Укрспецэкспорта", которым фактически вывел предприятие из-под контроля "Укрооборонпрома".

Также сообщалось, что в концерне идет внутреннее расследование, которое должно выяснить все обстоятельства, связанные с регистрацией предыдущей редакции устава "Укрспецэкспорта".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Абромавичус предложил продать ракетный крейсер "Украина". По его словам, в данный момент Украина не нуждается в ракетном крейсере такого масштаба. В концерне планируют построить корабли меньшего масштаба, но в большем количестве.