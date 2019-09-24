Абрамавичус обсудил с советником президента США реформу "Укроборонпрома"

Фото: Айварас Абромавичус (УНИАН)

"Укроборонпром" трансформируется в холдинговую компанию

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус и старший советник президента США по вопросам оборонно-промышленного объединения Украины Дональд Винтер обсудили аудит и изменения, которые новое руководство внесет в работу предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

По словам Абромавичуса, ближайшие планы руководства - реструктуризация активов, привлечение инвестиций и модернизация производственных мощностей.

"Укроборонпром" проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений, а Концерн целом станет активным участником процесса развития отрасли", - сказал Айварас Абромавичус.

Во время встречи стороны также обсудили важность изменений корпоративного управления и приведения устава "Укроборонпрома" в соответствие стандартам OECD, что позволит предприятиям концерна вовлекаться в международную кооперацию.

Напомним, "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода.

РБК-Украина сообщало ранее, что глава концерта "Укроборонпром" Айварас Абромавичус выступил против переподчинения концерна Министерству обороны Украины. По словам Абромавичуса, в Минобороны существует конфликт интересов в отношении "Укроборонпрома".