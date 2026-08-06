Фото: в "Укрпошті" пояснили, коли у клієнтів вимагатимуть податковий номер (Віталій Носач, РБК-Україна)

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Для всіх післяплат за посилки клієнтам "Укрпошти" потрібно буде вказувати податковий номер незалежно від суми. Однак під час операцій до 5 тисяч гривень його записуватимуть зі слів клієнта без документального підтвердження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За словами Смілянського, якщо сума операції перевищує 5 тисяч гривень, клієнт повинен буде надати працівнику пошти документ, що підтверджує РНОКПП. Гендиректор компанії зазначив, що такі вимоги стосуються всіх поштових операторів, а не лише "Укрпошти". Водночас він припустив, що під час перевірок Національний банк може вимагати від операторів додатково переконуватися в достовірності номера, який клієнт назвав без документального підтвердження.