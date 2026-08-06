В "Укрпочте" объяснили, когда у клиентов будут требовать налоговый номер
Для всех наложений за посылки клиентам "Укрпочты" нужно будет указывать налоговый номер вне зависимости от суммы. Однако при операциях до 5 тысяч гривен его будут записывать со слов клиента без документального подтверждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.
По словам Смелянского, если сумма сделки превышает 5 тысяч гривен, клиент должен будет предоставить работнику почты документ, подтверждающий РНОКПП.
Гендиректор компании отметил, что такие требования касаются всех почтовых операторов, а не только "Укрпочты".
В то же время, он предположил, что во время проверок Национальный банк может потребовать от операторов дополнительно убеждаться в достоверности номера, который клиент назвал без документального подтверждения.
Новые правила на "Укрпочте"
Напомним, с августа на бумажных чеках за платежи "Укрпочта" обязана печатать полное имя плательщика, его РНОКПП и полный номер банковской карты.
Нововведения введены во исполнение постановлений Нацбанка для всех предоставлятелей финансовых услуг, в том числе банков и почтовых операторов.
"Укрпочта" не согласна с этими нормами и обратилась к власти с предложением пересмотреть решение, однако все же обязана его выполнять.