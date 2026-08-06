ua en ru
Чт, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В "Укрпочте" объяснили, когда у клиентов будут требовать налоговый номер

12:05 06.08.2026 Чт
1 мин
Нужно ли теперь носить с собой постоянно документы?
aimg Татьяна Степанова
В "Укрпочте" объяснили, когда у клиентов будут требовать налоговый номер Фото: в "Укрпочте" объяснили, когда у клиентов будут требовать налоговый номер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Для всех наложений за посылки клиентам "Укрпочты" нужно будет указывать налоговый номер вне зависимости от суммы. Однако при операциях до 5 тысяч гривен его будут записывать со слов клиента без документального подтверждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По словам Смелянского, если сумма сделки превышает 5 тысяч гривен, клиент должен будет предоставить работнику почты документ, подтверждающий РНОКПП.

Гендиректор компании отметил, что такие требования касаются всех почтовых операторов, а не только "Укрпочты".

В то же время, он предположил, что во время проверок Национальный банк может потребовать от операторов дополнительно убеждаться в достоверности номера, который клиент назвал без документального подтверждения.

Новые правила на "Укрпочте"

Напомним, с августа на бумажных чеках за платежи "Укрпочта" обязана печатать полное имя плательщика, его РНОКПП и полный номер банковской карты.

Нововведения введены во исполнение постановлений Нацбанка для всех предоставлятелей финансовых услуг, в том числе банков и почтовых операторов.

"Укрпочта" не согласна с этими нормами и обратилась к власти с предложением пересмотреть решение, однако все же обязана его выполнять.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Игорь Смелянский Укрпочта
Новости
Экс-послу в США Стефанишиной избрали меру пресечения
Экс-послу в США Стефанишиной избрали меру пресечения
Аналитика
Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear