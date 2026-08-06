Фото: в "Укрпочте" объяснили, когда у клиентов будут требовать налоговый номер (Виталий Носач, РБК-Украина)

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Для всех наложений за посылки клиентам "Укрпочты" нужно будет указывать налоговый номер вне зависимости от суммы. Однако при операциях до 5 тысяч гривен его будут записывать со слов клиента без документального подтверждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По словам Смелянского, если сумма сделки превышает 5 тысяч гривен, клиент должен будет предоставить работнику почты документ, подтверждающий РНОКПП. Гендиректор компании отметил, что такие требования касаются всех почтовых операторов, а не только "Укрпочты". В то же время, он предположил, что во время проверок Национальный банк может потребовать от операторов дополнительно убеждаться в достоверности номера, который клиент назвал без документального подтверждения.