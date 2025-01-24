В "Укрпошті" відтепер можна використати "Національний кешбек" для покупок

На сьогодні в мережі "Укрпошти" доступно понад 350 найменувань товарів, представлених у рамках програми. Серед них: продукти харчування, побутова хімія та господарські товари.

Накопичені кошти можна витратити на оплату мобільного зв’язку, поштових і комунальних послуг, передплату періодичних видань, придбання художніх марок або навіть на підтримку ЗСУ через донати.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що це не лише зручний спосіб підтримати вітчизняних виробників, але й важлива зміна, що позитивно впливає на клієнтів. Особливо це стосується тих сіл, де немає торгових точок, зареєстрованих у програмі, адже "Укрпошта" надає більше можливостей для витрачання накопичених коштів.

Така система дозволяє витрачати кошти без зайвих труднощів та забезпечує доступність товарів для більшої кількості українців. Програма "Національний кешбек" спрямована на стимулювання попиту на українські товари та на підтримку громадян, зокрема в регіонах, де доступ до таких товарів може бути обмежений.

"Укрпошта" приєдналася до програми у грудні 2024 року, виступаючи як виробник, на товари якого нараховується 10% кешбеку, а також як торгова мережа, де українці можуть витрачати кешбек на придбання товарів вітчизняного виробництва.