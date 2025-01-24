В "Укрпочте" теперь можно использовать "Национальный кэшбэк" для покупок

На сегодня в сети "Укрпочты" доступно более 350 наименований товаров, представленных в рамках программы. Среди них: продукты питания, бытовая химия и хозяйственные товары.

Накопленные средства можно потратить на оплату мобильной связи, почтовых и коммунальных услуг, подписку периодических изданий, приобретение художественных марок или даже на поддержку ВСУ через донати.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что это не только удобный способ поддержать отечественных производителей, но и важное изменение, положительно влияющее на клиентов. Особенно это касается тех сел, где нет торговых точек, зарегистрированных в программе, ведь "Укрпочта" предоставляет больше возможностей для расходования накопленных средств.

Такая система позволяет тратить средства без лишних трудностей и обеспечивает доступность товаров для большего количества украинцев. Программа "Национальный кэшбек" направлена на стимулирование спроса на украинские товары и на поддержку граждан, в частности в регионах, где доступ к таким товарам может быть ограничен.

"Укрпочта" присоединилась к программе в декабре 2024 года, выступая как производитель, на товары которого начисляется 10% кэшбэка, а также как торговая сеть, где украинцы могут тратить кэшбэк на приобретение товаров отечественного производства.