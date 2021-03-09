ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В "Укрпоште" назвали сроки продаж главного офиса на Крещатике

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 13:54
В "Укрпоште" назвали сроки продаж главного офиса на Крещатике Фото: Игорь Смилянский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для продажи главного офиса "Укрпошты" на Крещатике в Киеве может понадобиться около двух лет. Кроме того, в госпредприятии хотят дождаться роста цен на недвижимость.

Об этом заявил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский, сообщает пресс-служба компании.

"Сказать точно, когда мы продадим здание на Крещатике, сейчас сложно. Этот процесс может занять от 2 лет, и на то есть свои причины", - сказал он.

По его словам, с точки зрения формальностей, нужно согласовать решение с наблюдательным советом, акционерами и органом управления, провести независимое оценивание, найдя предварительно аудитора в системе Prozorro, провести открытые торги в системе Prozorro с экспозицией лота не меньше чем полгода. "То есть одни лишь процедуры могут занять более 1,5 года", - добавил он.

"Но все также будет зависеть и от ситуации на рынке, ведь и мы, и государство заинтересованы в выгодном продажи активов. Сейчас рынок недвижимости на спаде и бизнес только восстанавливается. Поэтому мы должны дождаться удачного момента, ведь наша цель не продажа имущества, а эффективное использование ресурсов ради развития Укрпочты", - прокомментировал Смелянский.

Он напомнил, что в здании на Крещатике работает около 1000 сотрудников центрального аппарата управления Укрпошты и работники Киевской городской дирекции "Укрпошты".

По его словам, несмотря на то, что центральный офис Укрпошты и Киевская дирекция могут изменить свое расположение, отделение 01001, Главпочтамт, останется на Крещатике, 22 в любом случае. А сотрудники компании, которые сейчас работают в данном здании, переедут в новый офис.

Напомним, ранее гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский заявил, что компания планирует продать помещение главного офиса на Крещатике, которое он оценил в 1 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин допустил приватизации 50% "Укрпошты". Законопроект принят в августе 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Укрпочта
NEWS
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти