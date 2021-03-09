В "Укрпоште" назвали сроки продаж главного офиса на Крещатике

Для продажи главного офиса "Укрпошты" на Крещатике в Киеве может понадобиться около двух лет. Кроме того, в госпредприятии хотят дождаться роста цен на недвижимость.

"Сказать точно, когда мы продадим здание на Крещатике, сейчас сложно. Этот процесс может занять от 2 лет, и на то есть свои причины", - сказал он.

По его словам, с точки зрения формальностей, нужно согласовать решение с наблюдательным советом, акционерами и органом управления, провести независимое оценивание, найдя предварительно аудитора в системе Prozorro, провести открытые торги в системе Prozorro с экспозицией лота не меньше чем полгода. "То есть одни лишь процедуры могут занять более 1,5 года", - добавил он.

"Но все также будет зависеть и от ситуации на рынке, ведь и мы, и государство заинтересованы в выгодном продажи активов. Сейчас рынок недвижимости на спаде и бизнес только восстанавливается. Поэтому мы должны дождаться удачного момента, ведь наша цель не продажа имущества, а эффективное использование ресурсов ради развития Укрпочты", - прокомментировал Смелянский.

Он напомнил, что в здании на Крещатике работает около 1000 сотрудников центрального аппарата управления Укрпошты и работники Киевской городской дирекции "Укрпошты".

По его словам, несмотря на то, что центральный офис Укрпошты и Киевская дирекция могут изменить свое расположение, отделение 01001, Главпочтамт, останется на Крещатике, 22 в любом случае. А сотрудники компании, которые сейчас работают в данном здании, переедут в новый офис.