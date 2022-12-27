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"Укрпочта" снизила тарифы на отправку в Польшу до конкурентного уровня

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Украина, Вторник 27 декабря 2022 10:35
"Укрпочта" снизила тарифы на отправку в Польшу до конкурентного уровня Фото: "Укрпочта" снизила заоблачные тарифы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" с 1 января 2023 году снизила тарифы на отправку посылок EMS из Украины в Польшу на 75%. Сроки доставки EMS-отправлений в Польшу составляют 7-14 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственной компании

По данным пресс-службы, с января EMS-отправка весом до 1 кг будет стоить 6 долларов (около 240 гривен); весом до 10 кг - около 8,85 долларов, а до 20 кг - до 12,5 долларов.

Тарифы будут едины как для розничных, так и для корпоративных клиентов.

Отметим, в сентябре "Новая почта" снизила тарифы на посылки в Польшу до таких уровней: до 2 кг - 250 гривен, до 10 кг - 325 гривен, до 30 кг - 400 гривен. Срок доставки - от 5 рабочих дней.

Напомним, крупнейшие почтовые операторы Украины, "Новая почта" "Укрпочта", изменят графики работы на Рождество и Новый год.

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