"Укрпошта" знизила тарифи та терміни доставки посилок до та з Канади

"Укрпошта" знизила тарифи на доставку посилок до Канади на 10%, а з країни - на 20%. При цьому термін отримання відправлення стане коротшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського .

"Дякуючи нашій міжнародній команді та партнерам з канадської пошти, ми відкриваємо для наших клієнтів 6200 відділень Пошти Канади і знижуємо тарифи на доставку посилок з Канади в Україну на 20% та з України до Канади - на 10%", - написав він.

Смілянський зазначив, що тепер не потрібно буде їхати в Торонто чи в Онтаріо для відправлення посилки. Так, надсилати відправлення можна з будь-якого відділення Canada Post в Україну і відповідно з України на будь-яку адресу отримувача по всій Канаді.

Окрім того, "Укрпошта" продовжує дію 18% знижки на доставку дрібних пакетів Prime до 2 кг і в 2024 році.

Гендиректор зазначив, що такий вид відправлень є найпопулярнішим серед українців, адже весь шлях таких дрібних пакетів відстежується онлайн, а доставка здійснюється в пріоритетному порядку на адресу отримувача. Ціна стартує від 7,5 доларів за відправлення.

До того ж, відправлення з України у Канаду прибуватимуть до трьох аеропортів, а не до одного, як раніше. Йдеться про Торонто, Монреаль та Ванкувер. Таким чином, час доставки по самій Канаді складе від 1 до 4 днів, а з будь-якого населеного пункту України на адресу призначення в Канаді - від 8 до 16 днів.

Оформити відправлення можна у відділеннях "Укрпошти" та онлайн - в особистому кабінеті та мобільному застосунку. При онлайн-оформленні посилок та EMS клієнти отримують також welcome-знижку 3%, а для відправлень Prime діє автоматична система лояльності до 10%.

Смілянський також повідомив, що "Укрпошта" продовжує роботу у цьому напрямку й з Поштою США.