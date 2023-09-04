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"Укрпошта" знизила тарифи на доставку посилок за кордон

Понеділок 04 вересня 2023 11:32
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"Укрпошта" знизила тарифи на доставку посилок за кордон Фото: "Укрпошта" знизила тарифи на доставку посилок за кордон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрпошта" знизила вартість доставки посилок з України за кордон до 18%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрпошти".

"Знизили вартість доставки за кордон. Відправляйте за послугою "Дрібний пакет PRIME" до 70 країн світу з тарифом дешевшим, ніж традиційний (до -18%)", - йдеться в повідомленні.

Також "Укрпошта" скасувала плату за пакування посилок до 500 грам та продовжила роботу своїх відділень для зменшення черг.

Окрім того, залишити відгуки, побажання та замовити марки для корпоративних клієнтів тепер можна в режимі онлайн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що співробітники "Укрпошти" можуть відмовити клієнтам у прийманні відправлення за неналежного пакування.

Оновлений порядок упакування поштових відправлень можна переглянути за посиланням.

Також з 1 липня "Укрпошта" більше не приймає та не доставляє бандеролі.

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