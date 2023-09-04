"Укрпошта" знизила тарифи на доставку посилок за кордон

"Укрпошта" знизила вартість доставки посилок з України за кордон до 18%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрпошти".

"Знизили вартість доставки за кордон. Відправляйте за послугою "Дрібний пакет PRIME" до 70 країн світу з тарифом дешевшим, ніж традиційний (до -18%)", - йдеться в повідомленні.

Також "Укрпошта" скасувала плату за пакування посилок до 500 грам та продовжила роботу своїх відділень для зменшення черг.

Окрім того, залишити відгуки, побажання та замовити марки для корпоративних клієнтів тепер можна в режимі онлайн.