"Укрпочта" снизила тарифы на доставку посылок за границу

"Укрпочта" снизила стоимость доставки посылок из Украины за границу до 18%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрпочты".
"Снизили стоимость доставки за границу. Отправляйте по услуге "Мелкий пакет PRIME" в 70 стран мира с тарифом дешевле традиционного (до -18%)", - говорится в сообщении.
Также "Укрпочта" отменила плату за упаковку посылок до 500 грамм и продлила работу своих отделений для уменьшения очередей.
Кроме того, оставить отзывы, пожелания и заказать марки для корпоративных клиентов теперь можно в режиме онлайн.
Напомним, ранее мы сообщали, что сотрудники "Укрпочты" могут отказать клиентам в приеме отправки за ненадлежащую упаковку.
Обновленный порядок упаковки почтовых отправлений можно просмотреть по ссылке.
Также с 1 июля "Укрпочта" больше не принимает и не доставляет бандероли.
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