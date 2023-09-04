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"Укрпочта" снизила тарифы на доставку посылок за границу

Фото: "Укрпочта" снизила тарифы на доставку посылок за границу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрпочта" снизила стоимость доставки посылок из Украины за границу до 18%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрпочты".

"Снизили стоимость доставки за границу. Отправляйте по услуге "Мелкий пакет PRIME" в 70 стран мира с тарифом дешевле традиционного (до -18%)", - говорится в сообщении.

Также "Укрпочта" отменила плату за упаковку посылок до 500 грамм и продлила работу своих отделений для уменьшения очередей.

Кроме того, оставить отзывы, пожелания и заказать марки для корпоративных клиентов теперь можно в режиме онлайн.

Напомним, ранее мы сообщали, что сотрудники "Укрпочты" могут отказать клиентам в приеме отправки за ненадлежащую упаковку.

Обновленный порядок упаковки почтовых отправлений можно просмотреть по ссылке.

Также с 1 июля "Укрпочта" больше не принимает и не доставляет бандероли.

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