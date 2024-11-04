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"Укрпошта" запустить дві нові послуги: про що йдеться

Україна, Понеділок 04 листопада 2024 11:34
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"Укрпошта" запустить дві нові послуги: про що йдеться Фото: у наступному році "Укрпошта" запустить нові послуги (facebook.com/ukrposhta/)
Автор: Катерина Творожнікова

Наступного року Укрпошта запустить кур'єрську доставку по всій Україні. У Києві пілотний проект запустять вже з грудня.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський на "Саміт CEO", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Справді, будуть кур'єри, будуть поштомати. Ми перетворюватимемо листонош на кур'єрів, тому що листоноша - це від слова носити листи", - зазначив гендиректор.

Відрізнити кур'єрів компанії можна буде за фірмовим кольором "Укрпошти". Їхні рюкзаки будуть жовтими. Обслуговуванням поштоматів також займатимуться кур'єри. Однак, на відміну від кур'єрської доставки, отримати надсилання в поштоматах можна буде в будь-який зручний час.

"І у людей буде вибір: отримати відправку у відділенні, у поштоматі або за допомогою кур'єрської доставки", - розповів Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" запровадила ще одне обмеження. Вона не прийматиме посилки у звичайних картонних коробках (не гофрованих), з опуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм'ятини, розриви або плями. Норма розпочне діяти з 11 листопада.

Раніше РБК-Україна порівнювало послуги двох поштових операторів України - "Укрпошти" та "Нової пошти" за вартістю послуг та швидкістю доставки посилок.

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