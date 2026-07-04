Укрпошта запустила продаж колекційної зброї після масованої атаки РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на офіційному сайті "Укрпошти".

Укрпошта відкрила новий благодійний продаж

У продаж надійшла колекція історичної службової зброї, яка десятиліттями використовувалася для охорони поштових відправлень. З кожного придбаного екземпляра "Укрпошта" перерахує 1000 гривень на потреби українських військових.

До колекції увійшли револьвери системи Нагана, випущені у 1929–1945 роках, а також пістолети ТТ виробництва 1936–1954 років. Раніше ця зброя була на озброєнні співробітників поштової служби.

Що відомо про колекцію

Усі представлені зразки пройшли процедуру демілітаризації та мають статус масогабаритних макетів. Вони не є бойовою зброєю і призначені виключно для колекціонування.

Кожен екземпляр супроводжується індивідуальним серійним номером та паспортом, що підтверджує його справжність. В "Укрпошті" наголосили на символічності цієї ініціативи.

Де можна придбати експонати

Колекція вже доступна в офіційному інтернет-магазині "Укрпошта. Маркет". Покупці можуть ознайомитися з фотографіями, вартістю та характеристиками кожного експонату. Наклад колекції обмежений, тому придбати історичні зразки можна лише у межах наявної кількості.