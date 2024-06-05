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"Укрпошта" запустила нову послугу: як нею скористуватись

Фото: послуги Укрпошти (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Відсьогодні, 5 червня, "Укрпошта" запускає оплату тари для відправки отримувачем у всіх відділеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в Telegram.

Як пояснив Смілянський, дана послуга виключає необхідність окремо купляти коробки чи пакунки. 

"Тож відсьогодні така послуга стає доступною у всіх відділеннях Укрпошти", - зазначив він.

Нагадаємо, у січні "Укрпошта" продовжила програму обміну ламп розжарювання на LED-лампи.

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