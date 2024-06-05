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"Укрпочта" запустила новую услугу: как ею воспользоваться

Фото: услуги Укрпочты (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

С сегодняшнего дня, 5 июня, "Укрпочта" запускает оплату тары для отправки получателем во всех отделениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского в Telegram .

Как пояснил Смелянский, данная услуга исключает необходимость отдельно покупать коробки или свертки.

"Сегодня такая услуга становится доступной во всех отделениях Укрпочты", - отметил он.

Напомним, в январе "Укрпочта" продолжила программу обмена ламп накаливания на LED-лампы.

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