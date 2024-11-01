"Укрпошта" ввела ще одне обмеження: які посилки не прийматимуть

Якщо відправлення не має належної упаковки, її можна придбати безпосередньо у відділенні Укрпошти", повідомили в пресслужбі та додали, що тимчасово знизили ціни на коробки.

"З 11 листопада ми припиняємо приймання неналежно запакованих відправлень для автоматизованого сортування", - заявил гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Відправлення некоробкового формату, з гострими або виступаючими частинами, без рівної основи, із нестандартними розмірами є непридатними для обробки автоматизованими сортувальними лініями. Вони оброблятимуться вручну. Вартість таких відправлень - вища і розраховується за тарифом для негабаритних відправлень, повідомили в пресслужбі.

Автоматичне сортування

Як зазначили в "Укрпошті", компанія впроваджує автоматизовані сортувальні лінії, що потребує відповідного пакування посилок. Тому "Укрпошта" впроваджує два нових поняття - ручне та автоматизоване сортування

Вже незабаром більше 95% посилок, які доставляє "Укрпошта" будуть оброблятись на автоматизованих сортувальних лініях.

Всі посилки, що оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень. Клієнти також можуть використовувати власні коробки, якщо вони відповідають вимогам щодо надійності та збереження цілісності відправлень, заявили в "Укрпошті".