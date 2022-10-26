"Укрпошта" відновила роботу у деокупованому Куп'янську

"Укрпошта" відновила роботу у звільненому від російських військ Куп'янську Харківської області. Мешканцям почали видавати пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У деокупованому Куп'янську відновила роботу "Укрпошта". Жителям вже почали виплачувати пенсії, накопичені протягом 4 місяців", - розповів Синєгубов. Фото: мешканці звільненого Куп'янська вперше за 4 місяці отримують пенсійні виплати (t.me/synegubov) Крім того, у місті продовжують поновлювати зв'язок. У тестовому режимі розпочав роботу 4G від операторів Vodafone, Kyivstar та Lifecell. Вже до кінця тижня влада обіцяє стійкий мобільний інтернет. Також незабаром у місті відновить роботу відділення "Нової пошти".