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"Укрпошта" відновила роботу у деокупованому Куп'янську

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Харківська область, Середа 26 жовтня 2022 12:04
"Укрпошта" відновила роботу у деокупованому Куп'янську Фото: "Укрпошта" відновила роботу у деокупованому Куп'янську (t.me/synegubov)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрпошта" відновила роботу у звільненому від російських військ Куп'янську Харківської області. Мешканцям почали видавати пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У деокупованому Куп'янську відновила роботу "Укрпошта". Жителям вже почали виплачувати пенсії, накопичені протягом 4 місяців", - розповів Синєгубов.

Фото: мешканці звільненого Куп'янська вперше за 4 місяці отримують пенсійні виплати (t.me/synegubov)

Крім того, у місті продовжують поновлювати зв'язок. У тестовому режимі розпочав роботу 4G від операторів Vodafone, Kyivstar та Lifecell. Вже до кінця тижня влада обіцяє стійкий мобільний інтернет.

Також незабаром у місті відновить роботу відділення "Нової пошти".

Нагадаємо, раніше Україна отримала 150 станцій для супутникового Інтернету Starlink. Нову партію терміналів відправили до деокупованих районів Харківської області.

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Харків укрпошта Купянск
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