"Укрпошта" возобновила работу в деоккупированном Купянске

"Укрпошта" возобновила работу в освобожденном от российских войск Купянске Харьковской области. Жителям начали выдавать пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В деоккупированном Купянске возобновила работу "Укрпошта". Жителям уже начали выплачивать пенсии, накопленные в течение 4 месяцев", - рассказал Синегубов.

Фото: жители освобожденного Купянска впервые за 4 месяца получают пенсонные выплаты (t.me/synegubov)

Кроме того, в городе продолжают возобновлять связь. В тестовом режиме начал работу 4G от операторов Vodafone, Kyivstar и Lifecell. Уже к концу недели власти обещают устойчивый мобильный интернет.

Также скоро в городе возобновит работу отделение "Новой почты".