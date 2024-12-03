Укрпошта відзавтра почне виплачувати "Зимову єПідтримку": хто отримає і як

З 4 грудня в Україні стартує програма "Зимова єПідтримка", спрямована на допомогу пенсіонерам віком від 60 років та людям з інвалідністю. Виплати будуть автоматично доставлятися через Укрпошту, а кошти можна використовувати для оплати комунальних послуг, придбання продуктів, ліків чи благодійності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.
З 4 грудня стартує виплата коштів за програмою "Зимова єПідтримка", спрямованою на підтримку пенсіонерів і людей з інвалідністю. Укрпошта забезпечить максимально зручний і доступний процес отримання цих коштів для понад 2 мільйонів українців, які отримують соціальні виплати через її відділення.
Програма охоплює:
Громадянам, які отримують виплати у банках або оформляють допомогу через "Дію", потрібно буде діяти через відповідні установи.
Не потрібно заповнювати жодних форм чи звертатися у відділення. Листоноша доставить допомогу особисто або виплата буде чекати у відділенні у ваш день отримання пенсії.
Термін дії програми - до кінця лютого 2025 року, тож навіть якщо виникнуть обставини, які завадять отриманню коштів одразу, вони будуть доступні пізніше.
Гроші за програмою не видаються готівкою. Однак їх можна використати на:
Кошти можна витрачати як частинами, так і одразу. У відділеннях Укрпошти також доступна можливість переказати ці кошти на благодійність - наприклад, на підтримку ЗСУ чи допомогу лікарням, школам та притулкам для тварин.
Для громадян, які оформили програму "Зимову єПідтримку" у "Дії", Укрпошта також надає зручний спосіб витратити кошти. Особливо це актуально для жителів сільської місцевості, де термінали часто недоступні.
Нагадаємо, що "Укрпошта" виплатить по 1 тисячі гривень так званої "зимової підтримки" для 2 млн українців. Це стосується тих, хто отримує пенсії та соціальні виплати на пошті.
Крім того, генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський повідомив про збереження тарифів на доставку - щонайменше до кінця 2024 року.