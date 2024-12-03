Укрпочта с завтрашнего дня начнет выплачивать "Зимнюю єПідтримку": кто получит и как

С 4 декабря стартует выплата средств по программе "Зимняя єПідтримка", направленной на поддержку пенсионеров и людей с инвалидностью. Укрпочта обеспечит максимально удобный и доступный процесс получения этих средств для более чем 2 миллионов украинцев, которые получают социальные выплаты через ее отделения.
Кому предназначена помощь
Программа охватывает:
- Пенсионеров в возрасте от 60 лет;
- Людей с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают выплаты через Укрпочту.
Гражданам, которые получают выплаты в банках или оформляют помощь через "Дію", необходимо будет обращаться в соответствующие учреждения.
Что нужно для получения
Не нужно заполнять никаких форм или обращаться в отделения. Почтальон доставит помощь лично или выплата будет ожидать в отделении в день получения вашей пенсии.
Срок действия программы - до конца февраля 2025 года. Даже если возникнут обстоятельства, мешающие получению средств сразу, они будут доступны позже.
Как потратить средства
Деньги по программе не выдаются наличными. Однако их можно использовать на:
- Оплату коммунальных услуг;
- Покупку продуктов, бытовой химии;
- Пополнение мобильного телефона;
- Подписку на украинские издания на 2025 год;
- Заказ лекарств украинского производства.
Средства можно расходовать частями или сразу. В отделениях Укрпочты также доступна возможность перевести эти деньги на благотворительность, например, на поддержку ВСУ или помощь больницам, школам и приютам для животных.
Дополнительные возможности в "Дія"
Для граждан, оформивших программу "Зимнюю єПідтримка" в "Дія", Укрпочта предоставляет удобный способ потратить средства. Особенно это актуально для жителей сельской местности, где терминалы часто недоступны.