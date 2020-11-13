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"Укрпошта" установила режим работы во время карантина выходного дня

Киев, Пятница 13 ноября 2020 12:00
"Укрпошта" установила режим работы во время карантина выходного дня
Автор: Александр Белоус

Работа почтовых операторов разрешена во время карантина

"Укрпошта" оставляет без изменений режим работы своих отделений во время действия карантина выходного дня до 30 ноября. Постановлением Кабинета министров Украины разрешена работа операторов почтовой связи.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Почтовые офисы продолжают работать стандартно без изменений в работе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на время "высокого" сезона в период новогодних и рождественских праздников 250 самых загруженных отделений "Укрпошты" по всей Украине будут работать без выходных, остальные отделения - по ранее установленному графику.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 ноября 200 отделений "Укрпошты" будут работать без выходных во время "высокого" сезона в период новогодних и рождественских праздников. А с 1 декабря еще 50 отделений начнут работу в таком режиме.

Напомним, Кабинет министров принял решение ввести карантин выходного дня. Согласно постановлению, ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в течение трех уик-эндов 14-15 ноября, 21-22 ноября и 29-30 ноября.

На выходных запрещается работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

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