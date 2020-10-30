В "Укрпочте" уточнили, сколько отделений начнут работу без выходных с ноября

Фото: Укрпочта (Виталий Носач/РБК-Украина)

С 1 ноября 200 отделений "Укрпочты" будут работать без выходных из-за высокого сезона. А с 1 декабря еще 50 отделений начнут работу в таком режиме.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

В компании обращают внимание, что к "черной пятнице", новогодним и рождественским праздникам объемы отправлений национального почтового оператора значительно возрастают.

"Укрпочта" увеличивает количество рабочих дней в наиболее загруженных отделениях по всей Украине на время "высокого" сезона... С 1 ноября без выходных начнут работать 200 отделений "Укрпочты", а с 1 декабря - еще 50 почтовых офисов, большинство из которых расположены в областных центрах и крупных городах Украины", - указано в сообщении.

Ожидается, что это не только уменьшит количество одновременно присутствующих посетителей в помещениях почтовых офисов, но и позволит более эффективно распределить нагрузку среди работников.

Напомним, ранее в Кабинете министров сообщили, что с 1 ноября 250 наиболее загруженных отделений "Укрпочты" будут работать без выходных.

Как писало РБК-Украина, с 9 октября украинцы в отделениях "Укрпочты" могут использовать приложение "Дія" для предъявления электронных версий своих документов при получении посылок. Предъявление возможно во всех компьютеризированных отделениях.