"Укрпошта" втричі збільшила ліміт на видачу готівки
"Укрпошта" з травня 2021 року збільшила ліміти на видачу готівки втричі. Відтепер ліміт видачі готівки з платіжної картки через POS-термінал складає від 50 грн до 15 тис. грн за одну операцію.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Як зазначається в повідомленні, POS-терміналами обладнані тільки автоматизовані відділення "Укрпошти". Це 3,2 тис. відділень по всій Україні. Загалом мережа POS-терміналів Укрпошти налічує 5 тисяч одиниць.
За даними компанії, за перший квартал 2021 року послугою зняття готівки через POS-термінали клієнти "Укрпошти" скористалися понад 207 тисяч разів на загальну суму 287 млн гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів встановив нові тарифи на оплату послуг "Укрпошти", пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог населенню в готівковій формі. Нові тарифи будуть діяти з 1 квітня 2021 року.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України". З 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.
Відзначимо, зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб.