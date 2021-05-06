"Укрпошта" втричі збільшила ліміт на видачу готівки

"Укрпошта" з травня 2021 року збільшила ліміти на видачу готівки втричі. Відтепер ліміт видачі готівки з платіжної картки через POS-термінал складає від 50 грн до 15 тис. грн за одну операцію.

Про це повідомляє прес-служба компанії .

Як зазначається в повідомленні, POS-терміналами обладнані тільки автоматизовані відділення "Укрпошти". Це 3,2 тис. відділень по всій Україні. Загалом мережа POS-терміналів Укрпошти налічує 5 тисяч одиниць.

За даними компанії, за перший квартал 2021 року послугою зняття готівки через POS-термінали клієнти "Укрпошти" скористалися понад 207 тисяч разів на загальну суму 287 млн гривень.