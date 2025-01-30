"Укрпошта" скоротить строк доставки до одного дня: деталі

"Укрпошта" інвестувала у автоматизацію процесів. Вже з 3 лютого доставки посилок по Україні будуть до одного дня.

Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ІнтерФакс.

У 2024 році став важливим для розвитку компанії. "Укрпошта" інвестувала понад 1 млрд гривень власних коштів в автоматизацію процесів. Ці інвестиції спрямували на закупівлю обладнання в українських виробників.

Вже з 3 лютого компанія повністю переходить на роботизовані лінії, що дозволить обробляти всі посилки автоматично та забезпечити доставку наступного дня.

Кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який "Укрпошта" отримала в євро та має повернути протягом восьми років. Однак, завдяки обслуговуванню 60% ринку міжнародних посилок, компанія отримує власні валютні надходження, що частково компенсує ризики.

Завдяки тому, що "Укрпошта" фінансувала проєкт автоматизації власними ресурсами, залишилися невикористаними 60 млн євро кредиту. Наразі компанія веде переговори з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо перенаправлення цих коштів, зокрема на розвиток "Укрпошта Банку".