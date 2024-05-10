"Укрпошта" продаватиме на аукціоні посилки, які не забрали протягом шести місяців

Як пояснили у компанії "Укрпошта" впроваджує міжнародні практики щодо поводження з посилками, які були незатребувані та через це невручені протягом шести місяців.

Посилки будуть виставляти на продаж у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale. Такий підхід є популярним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній, таких як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багатьох інших.

"Укрпошта" відправляє посилки назад відправнику у випадку, якщо отримувач не забрав їх протягом двох тижнів. Однак, якщо відправник протягом двох тижнів також не забирає посилку - вона поступає на спеціально облаштований склад, де зберігається пів року. В цей час і відправник і отримувач мають право за заявою отримати посилку.

У випадку, якщо цього не відбулось, то посилка може бути продана на аукціоні. Таким чином компанія отримає можливість компенсувати витрати, які вона понесла на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду.

Початкова ціна за кожну незатребувану посилку становить десять гривень. Посилки об'єднані в палети, які містять до 100 одиниць, і продаються як один лот.

Лоти будуть формувати рандомно, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації.

"Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять. Для усунення можливості корупційної складової щодо формування лотів працівники компанії не можуть брати участь в аукціонах", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, днями РБК-Україна повідомляло, що в Україні планують дозволити підготовленим працівникам "Укрпошти" носити та застосовувати вогнепальну зброю для захисту поштових фондів та об'єктів від нападів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.