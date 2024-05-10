"Укрпочта" будет продавать на аукционе посылки, которые не забрали в течение шести месяцев

Как пояснили в компании "Укрпочта", внедряет международные практики по обращению с посылками, которые были невостребованны и поэтому не вручены в течение шести месяцев.

Ссылки будут выставлять на продажу в рамках аукционов на площадке Prozorro.Sale. Такой подход популярен среди международных почтовых операторов и логистических компаний, таких как Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail и многих других.

"Укрпочта" отправляет посылки обратно отправителю в случае если получатель не забрал их в течение двух недель. Однако, если отправитель в течение двух недель также не отнимает посылку – она поступает на специально оборудованный склад, где хранится полгода. В настоящее время и отправитель и получатель имеют право по заявлению получить посылку.

В случае если этого не произошло, то посылка может быть продана на аукционе. Таким образом, компания получит возможность компенсировать расходы, которые она понесла на логистику и хранение почтовых отправлений в течение этого периода.

Начальная цена за каждую невостребованную посылку составляет десять гривен. Посылки объединены в паллеты, содержащие до 100 единиц и продаются как один лот.

Лоты будут формироваться рандомно, а все посылки будут продаваться нераспакованными с удалением адресной информации.

"Ни компания, ни потенциальные покупатели к оглашению результатов аукциона не будут знать, что они содержат. Для устранения возможности коррупционной составляющей по формированию лотов работники компании не могут участвовать в аукционах", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях РБК-Украина сообщало, что в Украине планируется разрешить подготовленным работникам "Укрпочты" носить и применять огнестрельное оружие для защиты почтовых фондов и объектов от нападений.

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