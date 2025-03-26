"Укрпошта" продає невручені посилки: скільки часу дають українцям на отримання замовлення

Якщо посилка залишається незатребуваною 6 місяців, вона виставляється на торги через "Прозорро.Продажі". Від моменту запуску цієї практики в травні 2024 року "Укрпошта" вже провела 163 аукціони, а середня вартість лотів коливається від 14 до 25 тисяч гривень.

Як працює система

Посилки об'єднуються в лоти по 100 штук, і жоден учасник не знає їхнього вмісту. Усі відправлення перед продажем перевіряються: вони мають бути цілими, без пошкоджень, а адресна інформація видаляється.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що люди знаходять у посилках різні речі - від планшетів до велосипедних рам. Аукціони стали не лише способом відшкодування витрат на зберігання, а й можливістю для бізнесу та блогерів створювати контент.

Варто пам'ятати, що компанія не продає посилки окремо, а лише великими лотами. Будь-які пропозиції "викупити вигідну посилку" - шахрайство.