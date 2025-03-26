"Укрпочта" продает неврученные посылки: сколько времени дают украинцам на получение заказа

Если посылка остается невостребованной 6 месяцев, она выставляется на торги через "Прозорро.Продажи". С момента запуска этой практики в мае 2024 года "Укрпочта" уже провела 163 аукциона, а средняя стоимость лотов колеблется от 14 до 25 тысяч гривен.

Как работает система

Посылки объединяются в лоты по 100 штук, и ни один участник не знает их содержимого. Все отправления перед продажей проверяются: они должны быть целыми, без повреждений, а адресная информация удаляется.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что люди находят в посылках разные вещи - от планшетов до велосипедных рам. Аукционы стали не только способом возмещения расходов на хранение, но и возможностью для бизнеса и блогеров создавать контент.

Стоит помнить, что компания не продает посылки отдельно, а только большими лотами. Любые предложения "выкупить выгодную посылку" - мошенничество.