"Укрпошта" приєдналася до державної програми "Національний кешбек", що дозволяє українцям отримувати 10% кешбеку за покупки товарів вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.

"Укрпошта" приєдналася до програми "Національний кешбек": як отримати 10% на покупки та підтримати українських виробників

"Укрпошта" стала частиною державної програми підтримки громадян "Національний кешбек", що дозволяє українцям отримувати 10% кешбеку за покупки товарів вітчизняного виробництва. Завдяки цьому нововведенню, не тільки мешканці великих міст, а й жителі сільських територій та прифронтових зон отримають доступ до державної підтримки. Програма надає можливість заощаджувати кошти та сприяти розвитку українських виробників.

Як це працює

Згідно з умовами програми, клієнти "Укрпошти", які беруть участь у "Національному кешбеку", можуть:

Отримувати 10% кешбеку за купівлю понад 350 найменувань товарів українських виробників, серед яких продукти харчування, побутова хімія, художні поштові марки воєнного часу та багато інших товарів.

Використовувати накопичені кошти на оплату поштових, комунальних послуг, мобільного зв’язку, передплати на періодичні видання або навіть на донати для Збройних Сил України.

"Понад півтора мільйона безготівкових оплат щомісяця здійснюють українці у відділеннях "Укрпошти", тож ми раді, що відтепер люди зможуть не тільки заощаджувати 10% на купівлі товарів українського виробництва, а й витрачати заощаджені кошти на оплату комунальних послуг та інші нагальні потреби. Це ще один крок до того, щоб кожен українець, незалежно від місця проживання, відчував підтримку держави", - зазначила заступник міністра економіки Надія Бігун.

Як отримати кешбек

Для того, щоб отримувати кешбек від держави, потрібно:

Подати заявку через мобільний застосунок банку-учасника програми або звернутися до відділення. Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції. Відкрити картку "Національний кешбек" будь-якого банку-партнера для отримання кешбеку. Перевіряти нарахування кешбеку в застосунку Дія.

Програма "Національний кешбек" була ініційована президентом України Володимиром Зеленським і спрямована на стимулювання попиту на українські товари та підтримку громадян. У межах програми держава нараховує 10% кешбеку за купівлю товарів від українських виробників, а максимальна сума кешбеку становить 3000 гривень на місяць.

Участь у програмі вже беруть численні українські банки та торгівельні мережі, а також понад 1660 українських виробників.