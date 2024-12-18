"Укрпочта" присоединилась к программе "Национальный кэшбэк": как получить 10% на покупки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"Укрпочта" присоединилась к программе "Национальный кэшбек": как получить 10% на покупки и поддержать украинских производителей

"Укрпочта" стала частью государственной программы поддержки граждан "Национальный кэшбек", позволяющей украинцам получать 10% кэшбека за покупки товаров отечественного производства. Благодаря этому нововведению, не только жители крупных городов, но и жители сельских территорий и прифронтовых зон получат доступ к государственной поддержке. Программа предоставляет возможность экономить средства и способствовать развитию украинских производителей.

Как это работает

Согласно условиям программы, клиенты "Укрпочты", которые участвуют в "Национальном кэшбэке", могут:

Получать 10% кэшбэка за покупку более 350 наименований товаров украинских производителей, среди которых продукты питания, бытовая химия, художественные почтовые марки военного времени и многие другие товары.

Использовать накопленные средства на оплату почтовых, коммунальных услуг, мобильной связи, подписки на периодические издания или даже на донаты для Вооруженных Сил Украины.

"Более полутора миллионов безналичных оплат ежемесячно осуществляют украинцы в отделениях "Укрпочты", поэтому мы рады, что отныне люди смогут не только экономить 10% на покупке товаров украинского производства, но и тратить сэкономленные средства на оплату коммунальных услуг и другие насущные потребности. Это еще один шаг к тому, чтобы каждый украинец, независимо от места жительства, чувствовал поддержку государства", - отметила заместитель министра экономики Надежда Бегун.

Как получить кэшбек

Для того чтобы получать кэшбек от государства, нужно:

Подать заявку через мобильное приложение банка-участника программы или обратиться в отделение. Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях. Открыть карту "Национальный кэшбек" любого банка-партнера для получения кэшбэка. Проверять начисление кэшбэка в приложении Дія.

Программа "Национальный кэшбек" была инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским и направлена на стимулирование спроса на украинские товары и поддержку граждан. В рамках программы государство начисляет 10% кэшбэка за покупку товаров от украинских производителей, а максимальная сумма кэшбэка составляет 3000 гривен в месяц.

Участие в программе уже принимают многочисленные украинские банки и торговые сети, а также более 1660 украинских производителей.