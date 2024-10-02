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"Укрпошта" почала розсилати повістки на Прикарпатті: що загрожує за неявку до ТЦК

Фото: Повістки в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Жителі Прикарпаття почали отримувати перші повістки, надіслані через відділення "Укрпошти".

На Прикарпатті "Укрпошта" почала розсилати повістки військовозобов’язаним. Документи підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування та мають унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

Повістки надсилаються за наявними домашніми адресами військовозобов’язаних, і після отримання чоловіки призовного віку повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів. У разі ігнорування повістки особи будуть притягнені до адміністративної відповідальності, а ТЦК передасть дані до поліції для розшуку.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрпошта" здійснює доставку повісток у вигляді рекомендованих листів, які необхідно підписати при отриманні. Як зазначив керівник компанії Ігор Смілянський, якщо отримувач не забирає лист, йому залишають повідомлення. Якщо лист після цього так і не отримано, він повертається відправнику – Міністерству оборони України.

Також ми писали, що адвокатка юридичної компанії "Ріяко і Партнери" Катерина Аніщенко в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що в Україні люди все частіше дізнаються про мобілізацію через блокування банківських рахунків або повідомлення від банку, навіть якщо вони не отримували повісток. Це може трапитися, якщо особа проживає за іншою адресою і не повідомила про її зміну. Якщо повістка була відправлена на стару адресу, це може бути підставою для судового оскарження. Однак, якщо вимоги виконані, а людина свідомо не з'являється до ТЦК, юридична допомога може виявитися малоефективно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Мобілізація в УкраїніУкрпоштаПовістки