"Укрпошта" почала розсилати повістки на Прикарпатті: що загрожує за неявку до ТЦК

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрпошта" здійснює доставку повісток у вигляді рекомендованих листів, які необхідно підписати при отриманні. Як зазначив керівник компанії Ігор Смілянський, якщо отримувач не забирає лист, йому залишають повідомлення. Якщо лист після цього так і не отримано, він повертається відправнику – Міністерству оборони України.

Також ми писали, що адвокатка юридичної компанії "Ріяко і Партнери" Катерина Аніщенко в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що в Україні люди все частіше дізнаються про мобілізацію через блокування банківських рахунків або повідомлення від банку, навіть якщо вони не отримували повісток. Це може трапитися, якщо особа проживає за іншою адресою і не повідомила про її зміну. Якщо повістка була відправлена на стару адресу, це може бути підставою для судового оскарження. Однак, якщо вимоги виконані, а людина свідомо не з'являється до ТЦК, юридична допомога може виявитися малоефективно.

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