"Укрпошта" почала продавати ліки: як і куди можна замовити

Пілотний проект "Укрпошта. Аптека" вже стартував у Донецькій області, а також у прикордонних районах Сумської області. А перше замовлення було отримане у місті Покровськ Донецької області.

Як вважають у відомстві, такий проект допоможе розв’язати три ключові проблеми - доступ до аптек, доступ до ліків, та доступність ліків у питанні ціни.

Після успішного старту планується розширення на прифронтові Харківську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області. У перспективі - всі населені пункти країни.

Українці зможуть замовляти лікарські засоби безрецептурної групи, а також за програмою "Доступні ліки".

Лікарські засоби відпускатимуться з аптечного закладу компанії та доставлятимуться споживачам до найближчого відділення "Укрпошти".

Як оформити замовлення:

Необхідно зателефонувати за номером 0 800 300 545. Для зв’язку з фахівцем треба слідувати підказкам у голосовому меню.

Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою "Укрпошта Експрес". Доставка безкоштовна.

Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бота у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд при врученні посилки.

Ліки в Україні

Нагадаємо, в Україні почала працювати перша мобільна аптека. Її запустили в Харківській області, щоб місцеві жителі могли отримати необхідні ліки.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.

Також РБК-Україна писала про те, які ліки мають бути в аптечці у кожного українця.

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